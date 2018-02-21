Marmaris'te doğadan 15 ton atık toplandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki ormanlık alanda yapılan temizlik çalışmasında doğa, yaklaşık 15 ton ev eşyası ve molozdan temizlendi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğa sporları yapan kişilerden orman içlerinde çok sayıda çöp ve ev eşyası olduğunu öğrendi. Marmaris- Muğla Karayolu\'nun 13\'üncü kilometresindeki Gökbel Mevkisi\'ne gelen ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı ve sık bitki örtüsünün olduğu ormanlık alanda, otel ve ev eşyaları, molozlar ile arıcıların bıraktıkları malzemelerin yer aldığı çok sayıda çöp bulundu. Temizlik ekipleri koltuk takımları, alafranga tuvaletler, demir ve alüminyum aksamlar, leğenler, banyo aparatları, arıcı elbisesi, parçalanmış ve eskimiş bal kovanları, teneke kutular, molozlar, pet ve cam şişeler, eskimiş elbiselerden oluşan yaklaşık 15 ton çöp topladı. Toplanan çöpler, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Deposu\'na gönderildi.

\'TEMİZLEMEYE YETİŞEMİYORUZ\'

Yaşanan doğa katliamına isyan eden Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, şunları söyledi:

\"Marmaris\'in doğası önceki yıllara göre daha çok tahrip ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında görevlerini yerine getirmediği için iş başa düşüyor. Bizleri en çok üzen, mevsimlik gelen arıcıların bıraktığı çöpler oldu. Doğadan para kazanan arı üreticileri, eskiyen elbiselerini, kovanlarını ve çeşitli eşyalarını atmışlar. 20 metre mesafede çöp kutularını görmelerine rağmen, çöplerini doğaya bırakmışlar. Atık tesisine kamyon başına 50 lira vermemek için konaklama tesisini, işletmelerini ve evlerini yenileyenler, çöplerini buralara atıyor. Her gün çok sayıda ihbar geliyor. Artık ormanlarımızı ve doğayı temizlemeye yetişemiyoruz. Marmaris\'in turizmi denizi ve doğasıdır. Turizmden para kazananların kendi bindiği dalı kesmesi üzücü. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşerek, denetimlerin sıklaştırılmasını talep edeceğiz. Elbirliğiyle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza miras bırakmak için doğamızı korumakla mükellefiz. Yılmadan ve usanmadan doğanın korunması için ben ekibim üzerimize düşeni yapacağız\" dedi.



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