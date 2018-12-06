Marmarabirlik, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ağırladı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmarabirlik yönetimini ziyaret etti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, birlik yetkililerinin de katıldığı ziyarette, Aktaş’a, 2018-2019 ürün alım kampanyası hakkında bilgi verdi.

Marmara Bölgesi’ndeki zeytin üreticilerinin en büyük destekçisi olan Marmarabirlik yönetimini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve diğer yöneticiler tarafından ağırlandı. Şirketin devam eden ürün alım kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Aktaş, “Üreticinin Marmarabirlik’e daha fazla ürün teslim etmek istemeleri, Marmarabirlik’in açıklamış olduğu alım fiyatlarından memnun olduklarının bir göstergesidir. Bu kuruma hepimiz sahip çıkmalıyız” dedi. Aktaş’a yapılan sunumda, 2010 yılından önce zarar eden bir kurum olan Marmarabirlik’in bugün öz kaynakları, aktif büyüklüğü, cirosu, yatırım tutarları ile sürekli kar eden, karlılığı da yatırıma dönüştüren daha çok ürün alan daha çok ürün satan, ihracatını arttıran bir kurum haline geldiği kaydedildi.

HEDEF 350 MİLYON TL

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa “2018-2019 ürün alım kampanyası 12 Ekim’de 52 bin ton ürün alım hedefiyle başlamıştı. Ortaklarımızdan bugüne kadar 44 bin ton ve 318 milyon TL bedelle ürün alımı gerçekleştirildi. Kampanya sonunda 350 milyon TL bedele ulaşılacağını tahmin etmekteyiz. Bugüne kadar 155 milyon TL ödeme yapıldı” diye konuştu. Ziyaret karşılıklı hediye sunumuyla son buldu.

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