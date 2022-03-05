Marketlerde 5 litrelik ayçiçeği yağı tükendi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. Yağda yaşanan kriz nedeniyle zincir marketlerde yağ fiyatlarında artış gözlemlendi. Vatandaş stok yapmaya başlayınca da market rafları boş kaldı.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre; ayçiçeği yağında arz sıkıntısı haberleri üzerine tüketiciler yağ almaya yöneldi. İstanbul’da birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi. Hemen her tüketicinin kasadan yağ geçirmesi dikkat çekti. Diğer yandan raflarda 2 ile 3 litrelik ürünlerin bulunduğu gözlendi.

Ham ayçiçeği ithalatının büyük çoğunluğu yapıldığı Rusya ve Ukrayna’dan devam eden savaş nedeniyle yüklemelerin durması ve yükleme yapılan gemilerin çıkışına izin verilmemesi nedeniyle Türkiye’ye ham yağ ithalatı durdu.

Sektör temsilcilerin Türkiye’nin stoklarında market rafları dahil olmak üzere 1-1.5 aylık yağ kaldığı açıklamaları medyada gündem olmasıyla birlikte tüketicileri yağ alımına yöneltti. Marketlerde 2 adetten fazla 5 litrelik yağ satış yapılmazken, markasına ve markete göre fiyatları 139 ile 180 lira arasında satışa sunuluyor.

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