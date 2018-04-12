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Mardin'de, engelliler ilk kez doğaçlama tiyatroda oynadı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde farkındalık yaratmak amacıyla engellilere ilk kez doğaçlama tiyatro oyunu sahnelendi

12 Nisan 2018 16:49

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde farkındalık yaratmak amacıyla engellilere ilk kez doğaçlama tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda engeller de rol aldı.
Adana\'dan Derik ilçesine gelen 6 kişilik Lafügüzaf doğaçlama tiyatro ekibi, engellilere farkındalık yaratmak amacıyla \'Biz boş konuşmayız\' isimli oyunu sahneledi. İlçenin Aydın Ayaydın Öğretmenevi konferans salonunda sahnelenen oyunu, engelliler, aileleri ve çok sayıda öğrenci izledi.
Oyunda görev alan Gülşirin Şimşek, önceden bir kurgu olmaksızın sahne performansının anlık olarak oluşturulması ile yapılan doğaçlama tiyatro ile oynadıkları oyuna engellileri de dahil ettiklerini söyledi. Şimşek, “Doğaçlama oyunla engelli kardeşlerimizle bir arada olmak istedik. Aramızda engel yok farkını sizlerle yaşamak istedik. Bu Türkiye\'de ilk. Biz bunu engelli kardeşlerimizle ilk defa Derik ilçesinde gerçekleştirdik. Neden onlar oynamasınlar. Biz bu çalışmamızı doğaçlama tiyatro oyunu engelli kardeşlerimizle Siirt\'te, Van\'da, Kars\'ta ve Erzurum\'da bütün doğu şehirlerinde oynamak istiyoruz \"dedi.
Oyunu izlemeye gelenlerden Hamdiye Yarar, tiyatronun  güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi. İzleyicilerden Hevidar Dağ ise gönüllü olarak Adana\'dan gelen tiyatro ekibine teşekkür ettiklerini ifade etti.

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