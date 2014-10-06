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Dünya
Deutsche Welle

Marburg virüsü yeniden ortaya çıktı

Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, Uganda'da yeniden ortaya çıkan Marburg virüsünün de yayılmasından endişe ediliyor.

06 Ekim 2014 23:28


Uganda'da Ebola virüsü ile benzerlik taşıyan Marburg virüsü yeniden ortaya çıktı. Uganda Sağlık Hizmetleri Kurumu Başkanı Jane Aceng pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir klinik çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 80 kişinin de virüs tehdidiyle karantina altına alındığını kaydetti.

Açıklamada, başkent Kampala'daki bir Hristiyan kliniğinde görevli 30 yaşındaki kurbanın, 'Marburg Ateşi' olarak da bilinen Marburg virüsü nedeniyle 28 Eylül'de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Halka sükunet çağrısı yapan Uganda Cumhurbaşkanı Yoveri Museveni de vatandaşların el sıkışmaktan kaçınmalarını ve sağlık yetkilileriyle işbirliği yapmalarını istedi.

Marburg virüsünün yayılmasını önlemek için Ebola ve Marburg virüsü konusunda uzmanlaşmış acil yardım ekipleri kuruldu. Komşu Ruanda'daki yetkililer de Marburg virüsüne karşı tedbirler alınması çağrısında bulundu. Uganda'da geçmişte ortaya çıkan salgın kısa sürede kontrol altına alınabilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Marburg virüsü vakaları her ne kadar az olsa da genellikle ölümle sonuçlanıyor. Virüsün vücudun açık noktalarında ve iç organlarda kanamaya yol açtığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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