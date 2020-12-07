Maradona'nın serveti ne kadar ve nasıl paylaşılacak?

Bir sürü gayrimenkul, çok para getiren görüntü telifleri hatta Belarus'tan alınmış karada ve suda kullanılabilen bir tank... Futbol efsanesi Diego Maradona'nın geride bıraktığı büyük servetin sadece bir kısmı. Ama net mirasın boyutlarının belirlenmesi ve paylaşımının kolay olmayacağı düşünülüyor.

Maradona geçtiğimiz hafta 60 yaşında hayata veda ettiğinde arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan bir miras bıraktı.

Maradona'nın ölümünden bu yana servetinin boyutları, mirasçılarının kim olduğu ve nasıl bir pay alacakları konuşuluyor.

Her şeyden önce ünlü futbolcunun geniş bir ailesi vardı. Onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu biliniyor. Normal olarak mirasının bu 8 çocuğu arasında eşit olarak dağıtılması beklenir.

Fakat henüz Maradona'nın bir vasiyeti olup olmadığı henüz açıklanmış değil ve Arjantinli hukukçular ve gazeteciler miras paylaşımının çok kolay olmayacağı görüşünde.

Beklenen, daha ziyade aile anlaşmazlıkları, DNA testleri ve henüz kanıtlanmamış babalık iddiaları da dahil konularla uzadıkça uzayacak hukuk süreçleri.

İşin diğer boyutunu ise Maradona'nın servetinin gerçek boyutlarının belirlenmesi oluşturacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'deki bir hukuk firmasından Elias Kier Joffe BBC'ye "Miras süreci tahminimce tam bir kaos olacak ve halledilmesinin uzun süreceğini düşünüyorum" dedi.

Ünlü futbolcu uzun süre eski eşi Claudia Villafane'dan (solda) olan iki kızı dışında çocuğu olmadığını ileri sürmüştü

Maradona'nın çocukları kimler?

Maradona renkli yaşamı boyunca bir çok babalık iddiasıyla yüzleşti.

Kızlarından biri bir zamanlar şaka yollu eski futbolcunun çocuklarıyla neredeyse bir futbol takımı kurabileceğini söylemişti.

Maradona yıllarca, 2003'de 20 yıllık evlilikten sonra boşandığı eski eşi Claudia Villafane'den doğan 31 yaşındaki Gianinna ve 33 yaşındaki Dalma dışında çocuğu olmadığını iddia etti.

Ama zamanla 6 çocuğunun daha babalığını kabullendi.

2010'lu yılların ortalarında, ilişkisi olan kadınların mahkemeye taşıdığı süreçler sonunda Maradona 34 yaşındaki Diego Junior ve 24 yaşındaki Jana'nın babası olduğunu kabul etti.

2016 yılında ise üç yıl önce doğan ve şu anda 7 yaşında olan ikinci oğlu Diego Fernando'nun babası olduğunu mahkemeye gitmeden açıkladı.

2019 yılında sürpriz bir gelişme oldu ve Maradona'nın avukatı eski futbolcunun, 2000'li yıllarda kokain bağımlılığının tedavisi için bir süre kaldığı Küba'da doğan üç çocuğunun babalığını kabul ettiğini bildirdi.

Maradona'nın resmen kabul ettiği 8 çocuğu bunlar.

Ama Maradona'nın babaları olduğuna inanan en az iki kişi daha var. Arjantinli 19 yaşındaki Santiago Lara ve 23 yaşındaki Magali Gil onun çocukları olduklarını ve bunu kanıtlamak için yasal yollara başvuracaklarını söylüyorlar. Kanıtlanabildiği takdirde onlar da Maradona'nın mirasından bir pay alabilecek.

Gerçekten de Santiago Lara'nın avukatı şimdiden Maradona'nın mezarının açılarak DNA örneğinin alınması için mahkemeye başvurdu bile.

Ancak Lara ve Gil Maradona'nın çocukları olduklarını kanıtlayabilsele bile mirastan nasıl bir pay alacakları net değil.

Getty Images Maradona Diego Junior'un babası olduğunu 2016'da kabullendi

Maradona'nın serveti konusunda ne tahmin yürütülüyor?

Maradona'nın serveti konusunda kapsamlı bir döküm yapılmış değil. Ama bazı tahmini çalışmalar yapılıyor.

Medyada yer alan tahminlerde iki tür ölçüm öne çıkıyor.

İlk grup tahminler Maradona'nın spor arabalarından, kıymetli taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinden bir hesaplamaya dayanıyor.

Arjantin medyası bu hesaplamalara göre efsane futbolcunun servetinin 75 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyor. Hesaplamalarda referans alınan verilere Maradona'ya çok yakın bir spor muhabiri olan Arjantinli gazeteci Julio Chiappetta tarafından yazılmış bir makale kaynak gösteriliyor.

İkinci grup tahminler ise net varlık hesaplaması yöntemine dayanıyor. Yani borç ve sorumlulukları, toplam varlıklarından çıkarılarak tahmin ediliyor.

Ünlü kişilerin servetleriyle ilgili yayın yapan Celebrity Net Worth adlı internet sitesine göre Maradona'nın öldüğü sıradaki net serveti 500 bin dolardı. Site, tahminlerinin "mali analiz, piyasa araştırması ve içerden kaynaklara" dayandığını söylüyor.

Maradona'nın bilinen varlıkları arasında şunlar var:

Arjantin'de en az beş mülk

Bir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175bin dolar) otomobil

Belarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araç

360bin dolar değerinde pırlanta bir yüzük

Komani'nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona'ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontrat

Celebrity Net Worth internet sitesi Maradona'nın fulbol hayatı boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlık maaş ve ikramiye aldığını yazıyor.

Servetinin büyük bir kısmı İtalya'da Napoli futbol kulübü ile yaptığı sözleşmeden geliyor. New York Times gazetesinin 1990 tarihli bir haberine göre, ünlü futbolcu Napoli'deyken 3 milyon dolar maaş ve buna ek olarak 8 ila 10 milyon dolar ikramiye aldı.

Buna karşılık İtalya'nın Maradona'ya bir eliyle verdiğini öbür eliyle aldığını da söylemek mümkün.

2005 yılında İtalyan hükümeti Maradona'nın hazineye Napoli günlerinden 48 milyon doları aşkın bir miktarda vergi borcu olduğunu bildirdi. Bu borcun çok büyük bir bölümü bu güne kadar ödenmiş değil.

Maradona bu borcu ödemeyi reddetti ve yaşasaydı bu tutumunu sürdürebilirdi.

Ama bu vergi borcu halen önemli bir borç olarak duruyor. Celebrity Net Worth sitesinin tahminlerinde bu borç Maradona'nın varlığından düşülüyor. Sitenin ünlü futbolcunun net serveti konusundaki tahmininin bu kadar düşük görünmesinin bir sebebi bu.

Ama Maradona'nın net servetinin düşünülenden düşük olmasının başka sebepleri de var.

Arkadaşı Arjantinli gazeteci Luis Ventura Maradona'nın iyice belgelenmiş harcama alışkanlıklarının da servetinin erimesine sebep olduğunu söylüyor.

Fantino a la tarde adlı televizyon programına konuk olan Ventura, "Maradona öldüğünde fakirleşmiş miydi?" sorusunu şöyle yanıtladı.

"Kesinlikle. Harcamayı severdi ve birisi ondan para istediğinde verirdi."

Miras nasıl paylaşılacak?

Maradona'nın hayatı boyunca eskiden ilişkisi olan kadınlar ve çocukları konusundaki anlaşmazlıkları kamuoyuna sık sık yansıdı ve bütün boyutlarıyla sosyal medya, Arjantin televizyonları tarafından izlendi.

Üzerinde bir türlü anlaşılamayan iki konu ise sağlık durumu ve servetiydi.

2019 yılının Kasım ayında kızı Gianinna babasının sağlık durumu konusunda endişelerini belirttiğinde Maradona YouTube'a koyduğu videolu açıklamada "Bakın söylüyorum geriye miras bırakmayacağım. Herşeyi bağışlayacağım" demişti.

Fakat Arjantin yasalarına göre bir kişi vasiyetname yoluyla varlığının ancak üçte birini yasal mirasçıları dışındaki kişi ve kurumlara bağışlayabiliyor. Geri kalanların yine eş ve çocuklar arasında paylaştırılması öngörülüyor.

Maradona şu ana kadar bilindiği kadarıyla bir vasiyetname bırakmamış gibi göründüğüne ve öldüğü sırada evli de olmadığına göre, mirasının tamamının, teorik olarak çocukları arasında eşit olarak paylaşılması gerekiyor.

Hukukçu Joffe Arjantin kültüründe vasiyetname hazırlamak diye bir gelenek olmadığını, çoğu kişinin vasiyetname yaptırmadığını söylüyor.

BBC Maradona'nın avukatı Matias Morla ile görüştü ve vasiyetname ve mirasla ilgili diğer soruları yöneltti fakat bu haber yayınlanana kadar bu konuda bir yanıt alamadı.

Vasiyetname bulunmayan durumlarda teknik olarak izlenecek yollar belli.

Babalığını kabul etmiş olsun olmasın Maradona'nın çocuğu olduğunu iddia eden tüm kişilerin öldüğü 25 Kasım tarihinden itibaren 9 gün içinde verasetten pay talebiyle mahkemeye başvurması gerekiyor.

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre Maradona'nın üçüncü kızı Jana Perşembe günü ilk başvuruyu yaptı.

Daha sonra yargıcın kimin ne pay alacağına karar vermesi gerekiyor. Miras konusunda uzman Arjantinli hukukçular BBC'ye bunun aylar sürebileceğini söylüyorlar.

Tabi bu süreçte paylar açıklandığında mirasçıların birbiriyle anlaşmazlıklara düşmesi de olası.

Sonuç olarak sıkça söylendiği gibi ailenizi kendiniz seçemiyorsunuz.