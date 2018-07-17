Maradona: Kalben Filistinliyim

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, dün Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan 2018 Dünya Kupası'nın Moskova'daki finalini izleyen liderlerden biri olan Filistin Devlet Başkanı Mahmed Abbas'la bir araya geldi. Maradona Abbas'a "Kalben Filistinliyim" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Rusya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona ile 2018 Dünya Kupası finalinden önce Moskova'da bir araya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre; gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak değerlendirilen Maradona, görüşmede Abbas'a "Kalben Filistinliyim" diyerek, Filistin'in davasının yanında olduğunu belirtti.

"Bu adam Filistin'de barış istiyor"

Instagram'da Abbas'a sarılırken fotoğrafını da paylaşan Maradona mesajında da "Bu adam Filistin'de barış istiyor. Başkan Abbas'ın bir ülkesi var ve buna hakkı var" ifadelerine yer verdi.

Abbas'tan Maradona'ya barış güvercini

Abbas da Maradona'ya üzerinde bir barış güvercini figürünün bulunduğu tabloyu hediye etti.

Maradona geçmişte de Filistin davasına olan desteğini ifade etmişti. Arjantinli yıldız 2012'deki bir açıklamasında "Ben Filistin halkının bir numaralı hayranıyım. Onlara saygı duyuyor ve onları destekliyorum" demişti.

İsrail-Hamas arasında 2014'teki savaş sırasında da açıklama yapan Maradona "İsrail'in Filistiniler'e yaptıkları utanç verici" yorumunu yapmıştı.

Maradona'nın adı bir dönem Filistin Milli Takımı'nın antrenörlüğü için de geçmiş ancak bu gerçekleşmemişti.