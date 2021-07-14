Mansur Yavaş, Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcularla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ ve EGO Spor’un Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcularıyla bir araya geldi. Başkentli sporculara güvendiğini belirten Yavaş, Ankara’ya kazandırılacak yeni spor alanlarının ve İlhan Cavcav Amatör Spor Tesisi’nin de müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve EGO Spor Kulüpleri 18 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları’na gitmeye hak kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü’nden 7, EGO Spor Kulübü’nden ise 11 sporcu ile olimpiyatlar öncesi bir araya geldi. Mogan Park Konukevi’nde gerçekleşen programa ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan, EGO Spor Kulubü Başkanı Akın Hondoroğlu, sporcular ve antrenörleri katıldı.

Yavaş: Başarıyla döneceklerinden şüphemiz yok

Başkentli sporcuların olimpiyatlarda önemli başarılara imza atacaklarına inandığı söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “1985’ten beri Ankara Büyükşehir Belediyesi sporla uğraşıyor. Şimdiye kadar madalyalar kazanıldı, çeşitli dereceler yapıldı. Dünya’da, Avrupa’da ve Olimpiyat Şampiyonalarında madalyaları ülkemize getirdiler. Şimdi de başarıyla döneceklerinden hiç şüphemiz yok” dedi.

Konuşmasında gençlerin spora yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yavaş, 15 yeni spor merkezi kuracaklarının da müjdesini verdi:

“Günümüzde ülkemizin boğuştuğu önemli problemler var. Birisi uyuşturucu bağımlılığı birisi de telefon ve bilgisayar bağımlılığı. Gençleri bunların başından almakta gerçekten güçlük çekiliyor. Gerek hükümet gerekse Milli Eğitim Bakanlığı bunlarla mücadele etmeye çalışıyor ama bizlerin de yerel yöneticiler olarak bu konuda da sorumluluk alıp özellikle de Ankara’nın tüm semtlerindeki gençleri spora teşvik etmek, bir şeylere teşvik etmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ankara’yı hem 24 saat yaşanır bir hale getirmek hem de semtlerin hepsinde insanların spor yapması bizim vaatlerimizin arasında vardı. Son yıllarda şöyle bir şey var; bütün kalkınmış ülkelerde kabul edilmiş, insanlara spor yapma hakkı. Aynı bir belediyenin ulaşım ve su gibi bu tür asli görevlerinin yanında insanların spor yapmasını sağlaması gerekiyor. Spor yapma hakkı dendiği zaman da evine en yakın yerde spor yapma hakkı yani bu imkanın kendisine tanınması gerekiyor. Yaptığımız incelemede 25 tane spor alanı bulduk. Bunların 15 tanesinin temelini inşallah bu yıl içerisinde atacağız. Dolayısıyla, sporla hem gençleri hem de semtlerdeki park ve rekreasyon alanlarını artırmak suretiyle herkesin evine en yakın alanda spor yapmasını da sağlayacağız.”

Yavaş'tan İlhan Cavcav Amatör Spor Tesisi sözü

Sporcularla buluşması sırasında basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Yavaş, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Amatör Spor Kulüplerine destekte bulunmuştuk. Kendileriyle irtibat halindeyiz. Az önce bahsettiğim temeli atılacak 15 tane spor tesisimizin de bir kısmının idaresini amatör spor kulüplerine vereceğiz. İnşallah yeni 19 Mayıs Stadı da bir an önce yapılır. Yapılırsa onun yanında yer bulabilirsek, olmazsa amatör spor kulüplerinin derneklerinin yararlanacağı bir İlhan Cavcav Amatör Spor Tesisi sözümüz vardı. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz.”

Ankara’da tüm vatandaşlara spor yapmaları çağrısında da bulunan Yavaş, “Buna uygun alanlar yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız alanların hepsinde yürüme, koşu ve sporun çeşitli dallarında insanların çalışabilecekleri alanlar da bulunuyor. Parklarımızda da özellikle betona dayalı bir yapılaşma yok. Sade, isteyenin yürüdüğü, isteyenin bisiklete bindiği ortamlar oluşturuyoruz. Gerçekten, insanlar ailesiyle birlikte gitsin ve spor yapsın istiyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

ASKİ Spor Kulübü Başkanından Yavaş'a teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın spora ve sporculara desteğinin sürdüğünü ifade eden ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da, “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sporcularımıza olimpiyatlarda başarılar diliyorum” dedi.

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ise “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle EGO Spor Kulübü, 35 branş ve 8 bin sporcusuyla dünyanın en büyük kulüpleri arasına girmiştir. Tokyo Olimpiyatları'na şu an itibarıyla 10 sporcumuzla katılıyoruz. Bu başarıların mimarı Sayın Mansur Yavaş başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. (ANKA)