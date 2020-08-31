Mansur Yavaş’ın aşure gönderdiği hemşireye tehdit

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

Büşra hemşirenin bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı. Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in aktardığına göre Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Önce hedef gösterdi sonra tehdit etti

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: “Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın”

Büşra hemşire paylaşımını sildi

Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.