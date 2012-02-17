Mankenler artık solaryuma giremeyecek

T24 - İngiltere'de bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan Londra Moda Haftası’na katılan mankenlik ajansları kendileriyle birlikte çalışacak olan modellerin podyuma doğal ten renkleriyle çıkması için “Solaryuma hayır” başlığı altında bir sözleşme düzenledi.

İngiltere’de halkı cilt kanserine karşı uyaran ve solaryumun negatif etkilerini duyuran bir kampanyaya destek vermek amacıyla bir araya gelen ajans yetkilileri modellerini korumak adına anlaşmaya imza attı.

Kanser araştırmasının sonuçlarına göre ilk kez 35 yaşından önce solaryuma giren bir kişide cilt kanseri riski girmeyene göre %75 artıyor.

Londra Moda Haftası’na katılan 11 ajanstan biri olan Storm modellik ajansının direktörü Sarah Doukas kurum olarak ‘Solaryuma hayır’ kampanyasına destek verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Doukas sözlerine şöyle devam ett: “Bizimle çalışan mankenlerimizin sağlığı herşeyden önemli. Dolayısıyla böyle bir işe imza atmış olmak bizim için çok şey ifade ediyor.”