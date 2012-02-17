T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mankenler artık solaryuma giremeyecek

Londra Moda Haftası’na katılan mankenlik ajansları kendileriyle birlikte çalışacak olan modellerin podyuma doğal ten renkleriyle çıkması için “Solaryuma hayır” başlığı altında bir sözleşme düzenledi.

17 Şubat 2012 22:56

 

T24 - İngiltere'de bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan Londra Moda Haftası’na katılan mankenlik ajansları kendileriyle birlikte çalışacak olan modellerin podyuma doğal ten renkleriyle çıkması için “Solaryuma hayır” başlığı altında bir sözleşme düzenledi. 
 
İngiltere’de halkı cilt kanserine karşı uyaran ve solaryumun negatif etkilerini duyuran bir kampanyaya destek vermek amacıyla bir araya gelen ajans yetkilileri modellerini korumak adına anlaşmaya imza attı. 
 
Kanser araştırmasının sonuçlarına göre ilk kez 35 yaşından önce solaryuma giren bir kişide cilt kanseri riski girmeyene göre %75 artıyor. 
 
Londra Moda Haftası’na katılan 11 ajanstan biri olan Storm modellik ajansının direktörü Sarah Doukas kurum olarak ‘Solaryuma hayır’ kampanyasına destek verdikleri için mutlu olduklarını belirtti. 
 
Doukas sözlerine şöyle devam ett: “Bizimle çalışan mankenlerimizin sağlığı herşeyden önemli. Dolayısıyla böyle bir işe imza atmış olmak bizim için çok şey ifade ediyor.”
 
 

ETİKETLER

MANKENSOLARYUM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24