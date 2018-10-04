Manisaspor Uğur'a uğursuz geldi

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta aldığı puan silme cezalarıyla eksi 9 puanla dibe demir atan Manisaspor\'da altyapı ağırlıklı kadronun tecrübeli isimlerinden Uğur Pamuk\'un yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Kulübe 2 yıl önce gelip gelir gelmez çapraz bağları kopan oyuncu, ardından trafik kazasından omuz sakatlığına birçok şanssızlık yaşadı.

Manisaspor ile 2016-17 sezonu öncesi 2 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcu, o sezon başlamadan 1 hafta önce ayağı antrenmanda çime takılınca ciddi bir sakatlık geçirdi. Çapraz bağları kopup ameliyat olun Uğur, 6 ay sahalardan uzak kaldı. Uzun süreli sakatlığı yüzünden lig listesine alınmayan futbolcu, sezon boyu sahalardan uzak kaldı.

Geçen sezon sahalara dönen Uğur, henüz 6\'ncı haftadaki İstanbulspor maçı öncesi ciddi bir kaza atlattı. Özel aracıyla kaza yaparak ölümden dönen gurbetçi futbolcu, yaralanan sol omzundan ameliyat oldu. Yine uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcu, bu yıl transfer yasaklısı kulübüyle sözleşme yeniledi. Ligde 4 maçta 2 gol atarak yeniden doğan Uğur, son Sakaryaspor maçında girdiği ikili mücadelede ameliyat olduğu omzundan yine sakatlandı. Omzunda yırtık tespit edilen 29 yaşındaki futbolcunun sahalara yeniden dönebilmesinin 3-4 haftayı bulabileceği kaydedildi.

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