Manisalı üreticiler 'beyaz altın'a yöneldi

İlker KILIÇASLAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA Ovası\'nda yıllardır mısır ekerek geçimini sağlayan üreticiler, uzun bir aradan sonra bu yıl ektikleri pamuğun hasadına önümüzdeki günlerde başlayacak. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, pamuk ekim alanlarının artmasıyla birlikte iplik ve tekstil sanayisinin de canlanmaya başlayacağını dile getirdi.

Türkiye\'nin bereketli topraklara sahip ovalarından birisi olan Manisa Ovası\'nda bu yıl mısırdan vazgeçip \'beyaz altın\' olarak adlandırılan pamuk eken üreticiler, önümüzdeki günlerde umut besledikleri pamuğun hasadına başlayacak. Mısırın toprakları kuraklaştırması sebebiyle pamuğa yöneldiklerini anlatan üreticiler, pamuğa verilen prim fiyatının yükseltilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire 35 yıl önce Manisa Ovası\'nda yalnızca pamuk ekilirken üreticilerin yıldan yıla pamuk üretiminden uzaklaştığını anlattı. Bu yıl pamuk üretiminin artması nedeniyle büyük sevinç yaşadıklarını kaydeden Başkan Kaçire, \"Manisa Ovası\'nda 1980 yılından sonra pamuğun para etmemesi ve bir takım ambargolar nedeniyle pamuk üretimi azalmıştı. Üretici mısıra yöneldi. 10 yıl aynı yerlere mısır ekilince, topraklar çoraklaşmaya başladı. Çoraklaşmaya başlayınca kimi üretici üzüme, kimisi ise pamuğa yönelmeye başladı. Türkiye\'de Gediz Ovası pamuk yuvası olarak bilinirdi. Şimdi tekrar bu pamuk yuvasına dönmeye başladık\" diye konuştu.

\"PRİM DESTEĞİNİN YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORUZ\"

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Kaçire, il genelinde yaklaşık 40 bin dönümlük arazi üzerinde pamuk yetiştirildiğini ve bu yıl fiyatların ton başına 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, prim desteklemesinin yüksek olmasını beklediklerini ifade etti. Kaçire şöyle konuştu:

\"Geçen yıl pamuğun tonu 2 bin 500 liraydı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşerek pamuğa alternatif ürün olarak destekleme getirilmesini istedik. Çünkü Manisa pamuğunun verimi çok yüksektir. İplik ve tekstil sanayisinde en elverişli pamuktur. Bakanlığımızdan aldığımız bilgilere göre Türkiye\'nin 4 milyon ton pamuğa ihtiyacı var. Geçen yıllarda üretilen pamuk 2 milyon tondur. Geriye kalan 2 milyon ton pamuk ise ithal ediliyordu. Manisa Ovası\'nın pamuğa dönmesi ile birlikte 2 milyon ton pamuğun ithal edilmesini ortadan kaldırmış olacağız. Pamuğun girdi maliyetleri çok yüksek. Bize göre 100 kuruş olması gerekiyordu. Ancak bakanlığımız kilo başına pamuğa 80 kuruş prim verdi. İnşallah önümüzdeki günlerde verilen bu prim yükselir. Çiftçimizin yüzü güler.\"

Manisa Ovası\'nda pamuğa dönülmesi ile birlikte gelecek nesillerdeki üretici sayısının artacağını ifade eden Kaçire, pamuğun gelişmesiyle birlikte iplik ve tekstil sanayisinin de gelişeceğini savundu.

20 YIL ARADAN SONRA PAMUK EKMEYE BAŞLADI

20 yıl önce pamuktan vazgeçip mısıra yönelen ve bu yıl ilk defa pamuk yetiştiren 54 yaşındaki üretici Ahmet Özcanlar, hükümetin pamuğa sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Pamuk üreticisi Özcanlar \"Daha önceden mısır yetiştirdiğim 150 dekarlık alana bu yıl mısırdan vazgeçip pamuk ektik. 20 yıldan sonra pamuğa tekrar bir dönüş yaptık. Toprağımızı kuraklaştırmadan kurtarmak için ve toprağımızın pamuğa daha elverişli olması sebebiyle pamuğa geri döndük. Şu anda çok memnununuz. Devletimiz de destek verirse, primler iyi olursa tüm çiftçilerimiz pamuğa yönelmeye başlayacak. Mısır topraklarımızı artık çoraklaştırdı. Hem gübre hem de suyu pamukta çok az kullanıyoruz. Biz tek dileğimiz devletimizin pamuğa sahip çıkması ve primleri daha da yükseltmesi\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI