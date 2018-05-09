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Spor

Manisalı Ümit, takımda kalmak istiyor

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig'e ağır borç yüküyle düşen Grandmedical Manisaspor'da sözleşmesi ay sonunda bitecek isimlerden Ümit Yasin, şartlar uygun olursa takımda kalmak istediğini söyledi

09 Mayıs 2018 18:38

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'e ağır borç yüküyle düşen Grandmedical Manisaspor\'da sözleşmesi ay sonunda bitecek isimlerden Ümit Yasin, şartlar uygun olursa takımda kalmak istediğini söyledi. 
Kulüpte 5.5 yıldır görev yapan, 1 Play-Off, 1 şampiyonluk sevinci, 2 de küme düşme acısı yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada, \"Kulüpten 800 bin TL civarında bir alacağım var. Bu kulübü sevdiğimden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu\'na şikayette bulunmadım. Yaşanan sıkıntıların farkındayım. Ama bizler de profesyoneliz. Geçimimizi futboldan sağlıyoruz. Böylesine koca mazisi olan çınarın bu noktalara gelmesi çok üzücü. Manisaspor düştüğü yerden kalkmasını bilen bir kulüptür. Türk futbolunda bir değerdir. İnşallah yeniden hak ettiği yerlerde olacak. Şehir artık takımına sahip çıkmalı\" dedi. 
Kadrosundaki birçok isimle lig bitmeden yolları ayıran Manisa\'da sezon başında Mersin İdmanyurdu\'ndan alınan Mehmet Enes de serbest kaldı.
 

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