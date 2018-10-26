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Spor

Manisa BŞB'nin konuğu Karagümrük

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor'u yenerek zirve yarışına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

26 Ekim 2018 15:04

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste Şanlıurfaspor ve Konya Anadolu Selçukspor\'u yenerek zirve yarışına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Fatih Karagümrük\'ü ağırlayacak. 
Mümin Özkasap Spor Tesisleri\'nde Semih Kurt\'un görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Eksik oyuncusu bulunmayan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Levent Devrim galibiyet serilerini sürdüreceklerini belirterek, \"Güçlü bir rakiple oynayacağız. Evimizde hiç puan kaybı yaşamadık. Aynı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz\" diye konuştu. 

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