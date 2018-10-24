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Spor

Manisa BŞB'nin gözü Karagümrük'te

MANİSA, (DHA) TFF 2

24 Ekim 2018 16:13

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Konya Anadolu Selçukspor\'u 4-0 yenerken hem sezonun ilk deplasman galibiyetini alan hem de ilk kez seri yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, takipçisi Fatih Karagümrük\'le oynayacağı maça bileniyor. Manisa BŞB, grupta lider Menemen Belediyespor\'un 5 puan gerisinde, 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Sezon öncesi yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan, üst üste 3 galibiyet alan Karagümrük ise 16 puanla 4. basamakta bulunuyor. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen teknik direktör Levent Devrim, \"Evimizde zorluk derecesi yüksek bir 90 dakikaya çıkacağız. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var\" dedi.

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