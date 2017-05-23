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Dünya
Deutsche Welle

Manchester bombacısı Salman Abedi

İngiliz polisi Manchester'daki konser salonunda düzenlediği intihar eylemiyle 22 kişiyi öldüren saldırganın 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu açıkladı.

23 Mayıs 2017 23:50

İngiltere'nin Manchester kentinde Pazartesi gecesi konser salonunda intihar eylemi düzenleyen saldırganın kimliği belli oldu. İngiliz polisi intihar bombacısının 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu açıkladı. Gazetecilere açıklama yapan Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, "Önceliğimiz saldırganın tek başına mı, yoksa bir şebekeyle mi hareket ettiğinin belirlenmesidir" diye konuştu.

Yerel medya Abedi'nin Libya kökenli İngiliz vatandaşı olduğunu yazdı.

Pazartesi yerel saatle 22.30 sıralarında 21 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük konser salonu olan Manchester Arena'da düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi kişi de yaralanmıştı.

Kaldığı adres daha önce polis tarafından basılmış

Olayın şüphelisi Abedi'nin üzerinde taşıdığı patlayıcıları, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin izlemek için salonu dolduran kalabalık dağılmaya başladığı sırada patlattığı düşünülüyor.

Kurbanlardan şu ana kadar üçünün kimliği tespit edildi. Saldırada ölenlerden bazıları 18 yaşın altında. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

En az üç kardeşi olduğu tespit edilen Abedi'nin Manchester'da bir kaç adreste ikamet ettiği belirlendi. Bu adreslerden birinin yakın zamanda polis tarafından basıldığı anlaşıldı.

Ailelere psikolojik destek

Emniyet Müdürü Hopkins, Abedi'nin daha önce kaldığı iki adreste halen aramaların devam ettiğini, güvenlik güçlerinin bu evlerden birine patlayıcı kullanarak girdiğini söyledi. Hopkins özel eğitimli polis memurlarının ailelerin yanında olduğunu ve psikolojik destek verdiklerini de aktardı.

Saldırını ardından hükümetin acil güvenlik komitesi COBRA'yı toplayan İngiltere Başbakanı Theresa May, olayla ilgili "dehşet verici bir terör saldırısı" ifadesini kullanmıştı.

Olaydan bir kaç saat sonra intihar saldırısıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/dpa,GY/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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