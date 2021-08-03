Manavgat'ta itfaiye ekipleriyle tartışıp havaya ateş açan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı

Şarkıcı Yusuf Güney’in Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmalarında iddiaya göre, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdüğü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etmesi sonucu dün gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şarkıcı Güney'in karakoldaki sorgusu sürüyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 7 gündür kontrol altına alınamayan orman yangının söndürme çalışmaları sürüyor.

Dün Sırtköy Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı. İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti. Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı Güney'in karakoldaki sorgusu sürüyor.

Sırtköy Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarına destek veren Güney, dün öğle saatlerinde "Yangının dün mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" demişti. (DHA)