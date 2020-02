Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongreleri başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Maltepe Üniversitesi\'nin bu yıl altıncısını düzenleyeceği Uluslararası Öğrenci Kongreleri (Maltepe University International Student Congresses-MUISC) 14 Mart\'ta farklı ülkelerden öğrencilerin katılımıyla başlayacak.

2013 yılından bu yana her yıl düzenlenen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongreleri, öğrencilerin akranlarıyla uluslararası boyutta bilgi bağlamında buluşmalarını amaçlıyor. Konuşmacıların tümüyle öğrencilerin olduğu kongrelere ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabiliyor; ana konuşmacıyı ve davetli konuşmacıları da yine öğrenciler belirliyor, kongrenin başkanı da öğrenci oluyor. Ayrıca, sektör deneyimi olanlar ana konuşmacı olarak davet ediliyor ve böylece, öğrencilerin sektörle de buluşması sağlanıyor. Meslek Yüksekokulu kongrelere bu yıl ilk kez dahil oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gelen öğrencilerin İstanbul’u tanımalarını sağlayacak geziler düzenliyor.

FAKÜLTELER BİRLEŞTİ KONGRE BÜYÜDÜ

Bu yıla kadar fakülteler tarafından ayrı ayrı düzenlenen kongrelerin, fakülteler birleştirilerek üç büyük kongre olarak yapılması planlandı.Mimarlık ve Mühendislik Kongresi (Maltepe University International Student Congress on Architecture and Engineering-ENSAD), 14-15-16 Mart tarihlerinde yapılacak, kongrenin ana başlıkları: Akıllı Sistemler / Pasif Tasarım (Intelligent Systems / Passive Design). Kongreyi düzenleyen gruplar: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu.

Tıp Bilimleri ve Hemşirelik Kongresi (Maltepe University International Student Congress on Medical Sciences and Nursing-MEDNS), 21-22-23 Mart tarihlerinde yapılacak; kongre başlıkları ise şöyle: Sağlıkta Multidisipliner Ekip Yaklaşımı (Multidisciplinary Approach in Health). Kongreyi düzenleyen gruplar: Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu.

Güzel Sanatlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (Maltepe University International Student Congress on Fine Arts, Humanities and Social Sciences-FAHASS), 17-18-19-20 Nisan tarihlerinde yapılacak, kongre başlıkları: 21. Yüzyılın Küresel Sorunları ve Çözüm Yolları (Global Problems of the 21st Century and Possible Solutions). Kongreyi düzenleyen gruplar: Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu.

İLK KONGREDE İKİ AÇILIŞ KONUŞMACISI VAR

İlk kongre olan ENSAD’ın iki açılış konuşmacısı var. Kongrede Selçuk Ilıkcan, kentselleşme ve teknolojinin kısa tarihçesinden ve bu iki konunun insanlığın devamı için en önemli iki konuya nasıl dönüştüğünü anlatacak. Doç. Dr Şadi Evren Şeker ise, Akıllı Sistemler; Akıllılığın Yeni Formu başlıklı konuşmasında, ateşin, tekerleğin icadından bugüne kadar zekânın akıllılığın evrimini anlatacak.

ENSAD kongresinde 7 ülkeden (Cezayir, Filipinler, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Portekiz ve Yunanistan) toplam 44 öğrenci bildiri sunacak. MEDNS kongresinde 9 ülkeden (Cezayir, Endonezya, Gana, Kazakistan, Makedonya, Türkiye, Somali, Ukrayna, Umman) 40 öğrenci bildiri sunarken, 24 öğrenci poster sunumu yapacak. FAHASS’ın hazırlık çalışmaları halen sürüyor. Tüm kongrelerin dili İngilizce. 2013’ten bu yana kongrelerde bin 525 öğrenci biraraya geldi. Kongrelere 2013 yılında 44 ülkeden 260 öğrenci, 2014’te 50 ülkeden 294 öğrenci, 2015’te 54 ülkeden 369 öğrenci, 2016’da 45 ülkeden 275 öğrenci, 2017’de ise 42 ülkeden 327 öğrenci olmak üzere toplamda bin 525 öğrenci katıldı.

(FOTOĞRAF)