Maliye Piyango - Montana Volley: 3-0

ANKARA, (DHA)

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Gerrit Jan Reichardt (Hollanda), Alexander Tubylov (Rusya)

MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat (L)

MONTANA VOLLEY: Asparuhov, Nakov, Abaev, Kiosev, Latunov, Klets, Ivanov (L) (Penev, Mihalev)

SETLER: 25-20, 25-18, 25-22

SÜRE: 77 dakika (26, 24, 27)

2018 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango, çeyrek final ilk maçında TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda Bulgaristan\'ın Montana Volley takımını konuk etti. Temsilcimiz mücadeleden 25-20, 25-18 ve 25-22\'lik setlerle 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

Rövanş maçı, 27 Şubat Salı günü TSİ 19.00\'da Bulgaristan\'ın Montana şehrinde bulunan Mladost Montana Salonu\'nda oynanacak.

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