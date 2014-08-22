Malezyalı kurbanların naaşı ülkelerine ulaştı

MH17 sefer sayılı uçakta bulunan 40 Malezyalı yolcudan 20'sinin naaşı Kuala Lumpur Havalimanı'na getirildi. Tabutlar nakledilirken Malezya Kralı Sultan Abdülhalim Muzzam Şah ve Başbakan Necip Razak da havaalanında hazır bulundu.
Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz'da Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken düşmüştü. İç çatışmanın yaşandığı Ukrayna'nın doğu kesiminde düşen yolcu uçağından kurtulan olmamıştı. Kiev yönetimi ve Batı ülkeler, uçağın ayrılıkçı militanlar tarafından düşürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.