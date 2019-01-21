Malatya'da, uyuşturucuya 1 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polisin, \'torbacı\' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Battalgazi Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş şubesi ekipleri, ihbar üzerine \'torbacı\' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı bir kişiyi evinde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve bir tüfek ile gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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