Malatya'da '30 Ağustos' resepsiyonu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ordu Evi\'nde düzenlenen resepsiyonun ev sahipliğini Malatya Valisi Ali Kaban yaptı. Resepsiyona 2\'nci Ordu Kurmay Başkan Vekili Tümgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han ile resmi kurum ve kuruluş müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Resepsiyonda konuşma yapan 2\'nci Ordu Kurmay Başkan vekili Tümgeneral Hançeri Sayat, \"Bugün Malazgirt Savaşı\'ndan 851 yıl sonra, Anadolu\'daki varlığımızı pekiştiren büyük taarruzun 96\'ncı yıl dönümüdür. Bu topraklarda her 26 Ağustos\'ta, her 29 Ekim\'de, her 23 Nisan\'da nasıl tarihimizi, atalarımızı, büyüklerimizi, geçmişten geleceğe yaşadığımız büyük macerayı hatırlıyorsak siz kıymetli devlet adamlarımızın, gazilerimizin, vefakar şehit ailelerimizin, kahraman silah arkadaşları ve aileleri ile büyük Türk milletinin gayreti ve şerefidir. Bu güzel günde tekrar Cumhuriyetimizin ilelebet bu topraklar üzerinde devam etmesini sağlayacak, varlığını sağlayacak adımlar atacak başta devlet büyüklerimi ve onun yanında, desteğinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 2\'nci Ordusu olarak, Malatya merkezli Çaldıran\'dan Anamur\'a kadar 21 il, Türkiye topraklarının yüzde 26\'sı, yine Türkiye nüfusunun yüzde 21\'i, kara sınır uzunluğunuzun yüzde 70\'inin 2\'nci Ordumuz sizlerin desteği ile eskisinden daha iyi emniyetli şekilde sizleri koruyacak. Yurt içinde ve yurt dışında devletin milletin çıkarını geçmişte olduğumu gibi koruyacaktır. Bu büyük başarıya imza atan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirildi. Resepsiyonda, Vali Kaban, Garnizon Komutanı Sayat ve Belediye Başkanı Polat, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

FOTOĞRAFLI