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Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu; 50 kişi gözaltına alındı

31 Ağustos 2021 12:05

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 800 polis, Malatya, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 50 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 66 bin 675 uyuşturucu hap, 185 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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