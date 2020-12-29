Malatya'da kadın cinayeti: Selda Taş, eşi Mehmet Taş tarafından vurularak öldürüldü!

Olay, sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini tabancayla başından vurdu. Selda Taş, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredekiler polisi aradı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selda Taş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Taş ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan Mehmet Taş’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Taş, gözaltına alınırken, üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Anneleri gözleri önünde öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlatarak, "Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu" dediler. (DHA)