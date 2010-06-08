Mahmut Uslu F.Bahçe'deki görevinden istifa etti

T24 - Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan olduğundan bu yana yönetimde çeşitli görevlerde bulunan Asbaşkan Mahmut Uslu istifa etti.



İstifa mektubunu Başkan Aziz Yıldırım'a sunan Uslu, işlerinin yoğunluğunu ve çok yıprandığını sebep olarak gösterirken, yönetim toplantısında alınan karar henüz resmen açıklanmadı.



Uslu'nun, Basketbol Şubesi'nde bu sezon başı yaşanan gelişmelerde, Yıldırım'ın kendisine karşı takındığı tavırlardan rahatsızlık duyduğu ve bu yüzden görevi bıraktığı öğrenildi.



Yedek üyelerden Semih Özsoy ise uzun bir süredir basketbol için mesai harcıyordu.



Uslu'nun istifa isteği nedeniyle bugün İstanbul'a gelen ULEB yetkililerini ise bizzat Başkan Aziz Yıldırım karşıladı ve onlarla toplantı yaptı.



Fenerbahçe yönetiminin bu akşam yaptığı toplantıda Mahmut Uslu'nun istifasının kabul edilip edilmediği ve kabul edildiyse yerine yedek üyelerden kimin atandığı açıklanmadı.



Edinilen bilgilere göre Semih Özsoy'un asil üye olacağı ağırlıkta.



Fenerbahçe Kulübü'nün yedek üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Semih Özsoy, Hüseyin Ersan Topbaş, Ünal Uzun, Turhan Şahin, Hakan Dinçay, Yasemin Merçil ve Emin Gürhan İskender.









