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Yaşam

Mahkemeye arabasını süsleyerek gitti: Boşanıyorum, çok mutluyum

İznik'te, 5 ay evli kaldığı eşiyle ayrılmaya karar veren genç adam düğüne gider gibi boşanmaya gitti

02 Mart 2015 15:17

İznik'te, 5 ay evli kaldığı eşiyle boşanmaya karar veren genç işadamı, boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazdırdığı otomobille geldi.

Mehmet Buldu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Bursa'nın İznik ilçesinde, 5 ay evli kaldıktan sonra eşi hakkında boşanma davası açan 26 yaşındaki Hasan A., adliye binasına, aracının arkasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazdırdığı otomobille geldi.

İstanbul'da ticaretle uğraştığı belirtilen Hasan A., İznik'te tanıştığı 23 yaşındaki N.A. ile 5 ay önce evlendi. Evliliklerinde sorun yaşayan çift boşanmaya karar vererek mahkemeye başvurdu. Dava için İznik'e gelen Hasan A. bir çiçekçide otomobilini gelin arabası gibi süsleterek arkasına 'Boşanıyorum, çok mutluyum' yazdırdı. 

Bu araçla adliyeye giden Hasan A. ile 5 ay evli kaldığı N.A. tek celsede boşandı. 

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