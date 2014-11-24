Mahidevran Sultan devşirme değil, paşa kızıymış

Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk gözdesi Mahidevran Sultan’ın şeceresiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Fransa’da bulunan belgelere göre, Mahidevran Hatun zannedildiği gibi devşirme değil, bir Osmanlı paşasının kızı.

Bursa’da 14’üncü Yüzyıl’dan kalma olduğu sanılan ‘Üç Hanım Kızlar’ ve ‘Saraylılar’ türbelerinin sırrını, Fransa’dan gönderilen mektup çözdü.

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Mahidevran Hatun’un akrabası Melike d’Henin de Chimay, iki türbeyle ilgili Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş’a Osmanlıca soy kütüğü ve Türkçe belgeleri gönderdi. Yrd. Doç. Dr. Yavaş, belgeleri inceleyince yıllardır bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. ‘Saraylılar’ türbesindekilerin Mahidevran Hatun’un iki ablası, ‘Üç Hanım Kızlar’ türbesinde yatanların da Kanuni Sultan Süleyman tarafından Konya’da boğdurulan Şehzade Mustafa’nın iki eşi ve eşlerinin yardımcıları oldukları anlaşıldı. Soy kütüğü sayesinde Mahidevran Hatun’un da devrişme değil, Osmanlı paşasının kızı olduğu ortaya çıktı.