“Mağazaların çoğu AVM kiralarını ödeyemeyecek”

Alışveriş merkezlerinde mağazaları olan yerli markaların çatı örgütü Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Nisan kiralarını ödeyemeyeceklerini açıkladı. Öncel, AVM’lerdeki mağazaların tamamının 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğunu belirterek, “Nakit akışı duran perakendeci, tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda" dedi.

Salgının Borçlar Kanunu'na göre mücbir sebep oluşturduğunu belirten Sinan Öncel, bu durumda tarafların yükümlülüklerinin askıya alındığını hatırlattı.

AVM yönetimlerinden anlayış beklediklerini belirten Öncel, "Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak. Toplumun bu kesiminde dayanışma ruhu yakalanamazsa maalesef o mağazalara bir daha çok uzun süre kiracı bulunamayacak" dedi.