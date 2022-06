Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli köyünde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun, zurna çalan müzisyene isabet etti. Kurşunun isabet ettiği müzisyen hayatını kaybederken, vurulma anı kameraya yansıdı.



İlçeye bağlı Kesikkeli köyünde düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde dans ederken, oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti.



Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş’ı Kesikkeli köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş’ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Tıptaş’ın düğünde vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı.



Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.