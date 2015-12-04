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Madenci tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri hakkındaki kötü yorumları sildirdi, yerine yüzlercesi geldi

Ekşisözlük'teki yorumlar mahkeme kararıyla kaldırıldı

04 Aralık 2015 23:21

301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Soma'ya giden ve burada madenci yakınına attığı tekmeyle gündem olan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, mahkemeye başvurarak Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazılan yorumları kaldırttı. Mahkeme kararının ardından, Yusuf Yerkel başlığına 20 saat içerisinde 500'ü aşkın entry (yorum) eklendi.

13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının ardından dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile bölgeye giden Yusuf Yerkel, burada diğer hükümet üyeleriyle birlikte protesto edilmişti. Erdal Kocabıyık isimli madenci yakınına tekme atan ve bu hareketi büyük tepki çeken Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, hakkında Ekşi Sözlük'te yazılan yorumlar için mahkemeye başvurdu. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği de, Yerkel hakkındaki yorumların kaldırılması yönünde karar verdi.

Yusuf Yerkel'in başvurusuyla, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü öncesinde yorumlara engelleme getirilmesinin ardından Ekşi Sözlük'te "Yusuf Yerkel" başlığı tekrar en popüler başlıklar arasına girdi ve 20 saat içerisinde 500'ü aşkın entry (yorum) eklendi.

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