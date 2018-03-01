Maden üreticileri: Zeytin yasası Hindistan'ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtulmuştur

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA Maden Mermer Üreticileri ve Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, “Mevcut zeytin kanununun değişmemesi halinde Türkiye’de endüstriyel hammadde çıkaran işletmeler ve bunları işleyen sanayi tesisleri kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır. 7 kez TBMM’ye gelen ve güçlü lobisi nedeniyle geri çekilen zeytin yasasının bir an önce yeniden meclise gelmesi gerekiyor. Bizim burada ‘zeytin ağacı keselim’ gibi bir talebimiz yoktur. Bizim itirazımız zeytinin Hindistan’daki inek gibi kutsal duruma getirilip, ‘3 bin metre mesafeye kadar yanaşamazsın’ maddesinedir. Zeytin yasası Hindistan’ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtulmuştur\" dedi.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu, çok sayıda madencinin katıldığı basın toplantısında zeytin yasasının bir türlü meclise gelmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Yürürlükteki zeytin kanunu sebebiyle son günlerde derneğimize yoğun bir şekilde şikayetler gelmeye başlamıştır. Birçok madenci ve sanayici Bursa Tarım İl Müdürlüğü’ne yaptıkları izin başvurularının zeytin kanunu gerekçesi ile reddedildiğini bildirmektedir. Avrupa ülkelerinde zeytincilikte rakibimiz olan İtalya, İspanya ve Yunanistan’da ise zeytincilikle ilgili mevcut yasalar, gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla madenciliğe hiçbir kısıtlama getirmemiştir” dedi.

\'2-3 YIL İÇİNDE BİTECEĞİZ\'

Erol Efendioğlu, endüstriyel hammadde çıkaran işletmeler ve bunları işleyen sanayi tesislerinin tamamına yakınının Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde zeytine 3 kilometre yanaşma kapsamı içinde kaldığını belirterek, “Mevcut zeytin yasası bu şekilde uygulanmaya devam ederse, önümüzdeki 2-3 yıl içinde endüstriyel hammadde üreten firmalarımız ve bu hammaddeleri işleyen sanayi tesislerimiz çok zor durumda kalır. Ülke istihdamı ve ekonomisi çok büyük zarar görür. İşin farkına vardığımızda geç kalmış olup, telafisi çok zor kayıplar yaşayabiliriz. Onun için şimdiden gereken tedbirlerin alınmasında çok büyük fayda vardır. Bizim burada ‘zeytin ağacı keselim’ gibi bir talebimiz yoktur. Bizim itirazımız zeytinin Hindistan’daki inek gibi kutsal duruma getirilip ‘3 bin metre mesafeye kadar yanaşamazsın’ maddesinedir” ifadelerini kullandı.

ZEYTİN YASASI 7 KEZ GERİ ÇEKİLDİ

Erol Efendioğlu, zeytin yasasının geçtiğimiz 10 yılda düzeltilmek için 7 sefer meclise geldiğini hatırlatarak, “O kadar güçlü bir lobi yapıldı ki, 7 sefer yasa geri çekildi. Bu ne kadar güçlü bir lobidir, akıl alacak gibi değil. Bu kanunun çıktığı tarih çok dikkat çekicidir. 28 Şubat 1995 tarihinde yürürlükteki zeytin kanunu çıkmış, 1 hafta sonra da 6 Mart 1995’te Brüksel’de AB Türkiye arasında gümrük birliği görüşmeleri başlamıştır. Umuyorum ki bu kanun bir AB dayatması değildir. Son 3 yıldır yaşadığımız olaylara bakarsak Amerika CIA vasıtasıyla 40 yıldır evimizin bodrumunda sinsice boğa yılanı beslemiştir. Gerçi kafasını ezmeyi başardık. Dost ve müttefik dediğimiz ülkelerin ne kadar da haince planlar yapabildiğini gördük. 1995 yılında görev yapan tüm milletvekillerimizi tenzih ediyorum. Lakin bu yasayla ilgili bilhassa da 3 kilometre yanaşma mesafesiyle ilgili ciddi endişelerimiz vardır. Yaşadığımız onca olaydan sonra biraz şüpheci aşırı tedbirli olmak sanırım hakkımızdır” dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZA ÇAĞRIMIZDIR\'

Erol Efendioğlu, konuşmasının son bölümünde “Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Zeytin yasası Hindistan’ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtulmuştur. Lütfen bize yardımcı olun, yolumuzu açın. Biz istihdam sağlamak, biz üretmek, biz yola devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



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