Maden ocaklarına sığınma odaları Eskişehir'den

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir firma, Türkiye\'deki yeraltı kapalı metalik maden ocaklarına, göçük ve yangınlarda işçilerin kalabilecekleri sığınma odaları yapıyor.

Eskişehir Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Aysan Mühendislik firması, maden ocakları için sığınma odaları yapmaya başladı. Firma ortağı İhsan Alp, ilk etapta 18 sığınma odası üretimine başladıklarını ve 7\'sini tamamlayarak teslim ettiklerini söyledi. Alp, \"Bu 18 sığınma odalarının 7\'si modüler, 5\'i standart ve 6 adedi de sabit tip olarak üretmekteyiz. Bunlardan 7 adedi çalışır vaziyette müşterilerimize teslim edildi. Bunları yönetmelikte belli olan metalik madenlere ve kapalı ocak maden işletmelerine veriyoruz\" dedi.

Üretimini gerçekleştirdikleri sığınma odalarının talebe göre 4 kişilikten 34 kişiliğe kadar değişik ebatlarda olduğunu belirten İhsan Alp, odaların içerisinde zehirli gaz temizleme sistemi maden basınçlı havasını solunabilir havaya dönüştüren filtre sistemi, klima sistemi, tuvalet, su kuru gıda ve ilk yardım çantalarının bulunduğunu anlattı. Yönetmeliğe göre maden işçilerini buralarda 36 saat kalabileceklerini ifade eden Alp, ancak yaptıkları odalarda elektrik ve basınçlı hava kesilmemesi durumunda daha fazla süre de kalınabileceğini söyledi.

İHRACATI DA YAPILACAK

Sığınma odalarından bazılarını İzmir Ödemiş, Denizli Tavas, Kayseri Yahyalı ve Eskişehir\'in Mihalıççık ilçelerindeki maden ocaklarına teslim ettiklerini belirten Alp şunları kaydetti:

\"Yaptığımız sığınma odalarında acil durumlarda 36 saat kalınabiliyor. Şu anda yönetmelikte 36 saat olarak yazmakta ama biz müşterimizin istekleri doğrultusunda 96 saate kadar bu sureyi çıkartabiliyoruz. Elektrik ve maden basınçlı hava hattının kesilmemesi durumunda, su ve yiyecekleri yettiği kadar bu odada kalabilirler. Yaşam odamızda bir adet maden havasını solunabilir havaya çeviren sistem bulunmakta. Burada madenin basınçlı havasını solunabilir havaya çevirmekteyiz. Eğer madenin havasında bir kirlilik olursa bu sistemi kapatarak, ikinci oksijen sistemi ve zehirli gaz temizleme sistemini devreye sokuyoruz. Genelde bu sığınma odaları yurt dışından ithal ediliyor. Ama biz bunu yaptık. Türk maden şirketleri bize güvendiler biz de bu güveni boşa çıkartmayıp gece, gündüz çalışarak bu maden sığınma odaları imal ettik. Müşterilerimiz bizi, yani yerli imalatı tercih ettiği için biz de bu sistemlerde yerli üreticiler ile çalıştık. Yüzde 90 oranında Türkiye\'de imal edilen makineleri sistemleri ve aletleri kullandık. Şu anda Türkiye\'de bizden başka yapan yok bildiğimiz kadarıyla. İhracat yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık.\"

Sığınma odasında gıda, su, oyun kartları ve kimyasal tuvaletin olduğunu da anlatan İhsan Alp, \"36 saat boyunca bir madencinin ihtiyacı olabilecek fizyolojik ve psikolojik sistemler odamızda mevcut. Bu sığınma odaları genelde göçüklerde, yangınlarda ve madenlerde çıkabilecek acil durumlarda kullanılıyor. Sığınma odalarımız 5 PSI basınca dayanıklı olarak üretilmekte olup, bu dayanımı da teorik olarak mukavemet analiz programları ile kontrol ediyor pratikte de vakum testi ile güvenliğini test ediyoruz\" diye konuştu.

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