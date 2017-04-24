Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

Fransa'da Pazar günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu, kendisini merkezde konumlandıran 'En Marche' (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron birinci, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ikinci tamamladı.

Katılım oranının yüzde 80 civarında olduğu seçimlerde Macron, sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 23,90'ınını, Le Pen ise yüzde 21,70'ini aldı.

İki aday, 7 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için karşı karşıya gelecek.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası yapılan kamuoyu araştırmaları Emmanuel Macron'un favori olduğuna işaret ediyor.

'En Marche' hareketinin lideri Macron, konuşmasında tüm adaylara teşekkür edip "Üzerime düşen sorumluluğun farkındayım" dedi ve konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Başlattığımız siyasi hareketle bir yıl içinde Fransa'da siyasetin çehresini değiştirdik. Bana oy veren milyonlara teşekkür ediyorum. Fransa'nın birlik olma vakti geldi. Tüm Fransa vatandaşlarına sesleniyorum. Beklentilerinizi biliyorum. Yurtseverler dahil herkesin cumhurbaşkanı olmak istiyorum."

Aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Le Pen de sonuçların 'tarihi olduğunu' söyledi ve "Bu seçim vahşi küreselleşme üzerineydi" dedi.

Kendisini 'Fransız halkının adayı' olarak nitelendiren Le Pen, "Fransız halkını kibirli elitlerden kurtarmanın zamanı geldi" diye konuştu.

Seçim sonuçlarının gelmesiyle, Euro da ABD doları karşısında hızla yükselişe geçti.

İlk turu kaybeden adaylardan merkez sağda Cumhuriyetçilerin adayı François Fillon, yenilginin tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyledi.

Oy oranı yüzde 20'de kalan Fillon, destekçilerine ikinci turda Emmanuel Macron'a oy vermeleri çağrısında bulundu.

Macron'a bir destek de Sosyalist Parti adayı Benoit Hamon'dan geldi.

Oyların yüzde 7'sini alıp elenen Hamon, "Seçim kampanyasındaki rakibimi Cumhuriyet'in düşmanından (Le Pen) ayırıyorum" diye konuştu.

Oyların yüzde 19'unu alan sol sosyalist Jean-Luc Melenchon ise sonuçların ardından ikinci turda kimseye destek vermeyeceğini açıkladı.

Fransa seçim tarihinde ilk defa merkez sağ ve merkez sol adaylarının ikinci tura kalamadı.

Eski yatırım bankacısı olan ve Avrupa Birliği'ni destekleyen Macron, daha önce hiç seçimlerde aday olmamıştı. İkinci turdan birinci çıkması halinde, Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olacak.

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Le Pen ise, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa Birliği anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesini ve üyeliğin referanduma götürülmesini savunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de sözcüsü Twitter hesabından 'güçlü bir AB ve ekonomi için' Macron'un başarılı olmasının iyi olduğu ifade etti.

Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders de Avrupa Parlamentosu'ndaki müttefiki Marine Le Pen'i tebrik etti.

Wilders, "Daha az göç, daha az Avrupa ve daha çok ulusal egemenlik isteyen, Fransa içinde ve dışındaki milliyetçiler için güzel bir gün" dedi.

Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için karşı karşıya gelecek.