Macron akarkayıt zamlarını geri çekti

Fransa'da haftalardır devam eden ve giderek ülke geneline yayılan akaryakıt zammı karşıtı "Sarı Yeleklilerin" şiddetli protestoları sonucunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zammı geri çektiği bildirildi. Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa Cumhurbaşkanı Macron'un zamların 2019 bütçesinin bir parçası olmayacağına karar verdiğini söyledi. Başbakan Edouard Philippe de milletvekillerine, zamların 2019 yılı bütçesinde yer almayacağını ifade etti.

Hükümet daha önce zamların 6 ay askıya alınacağını açıklamıştı. Ancak protestocular bunu yeterli görmemiş, eylemlerini sürdüreceklerini duyurmuşlardı. Protestoların boyutu çarşamba günü sendikalar ve çiftçilerin de eylem hazırlığında olduğu haberi gelince büyümüştü.

Fransa'da gösteriler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iklim değişimiyle mücadele amacıyla getirmek istediğini söylediği akaryakıt vergilerinde artışa karşı 17 Kasım'da aniden başlamıştı. Göstericiler bazı yolları trafiğe kapatmanın yanı sıra alışveriş merkezleri, yakıt depoları ve havalimanlarına erişimi de engellemişti.

Ülkede üçüncü haftasına girecek eylemlerde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Bunun yanı sıra milyonlarca euroluk maddi hasar meydana geldi.

Protestolar devam edecek mi?

Sarı Yelekliler protestolara çarşamba günü de devam etti. Kendisini protestocuların sözcülerinden ilan eden Jacline Mouraud hükümetin geri adım atmasını doğru bulduğunu ancak geç kaldığını söyledi. Sarı Yeleklilerin bir sonraki adıma kendilerinin karar vereceğini belirten Mouraud, asgari ücretin arttırılmasına yönelik de protesto gösterileri yapılması gerektiğini belirtti.

Gelecek hafta sonunda da protesto gösterilerinin planlandığı bildiriliyor. Politikacılar güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ediyor. Fransızların yüzde 72'sinin Sarı Yeleklerilerin protestolarını desteklediği bildiriliyor.

Macron'a destek düşüşte

Cumhurbaşkanı Macron'u kamuoyunda destekleyenlerin oranının yüzde 23'e düştüğü bildiriliyor. Gelir vergisini düşürmek Macron'un cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden biriydi. Macron bu nedenle "zenginlerin cumhurbaşkanı" olarak anılıyor.

Sarı Yelekliler daha çok orta gelir grubuna dahil Fransızlardan ve çiftçilerden oluşuyor.

AFP,AP / SSB, HT

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