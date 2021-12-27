Maç sonucu | Kayserispor 3-0 Sivasspor

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar 3 maç sonra kazandı ve orta sıralara yükseldi.
Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kayserispor ve Sivasspor kozlarını Kadir Has Stadyumu'nda paylaştı.
Karşılaşmadaki 3 gol de ilk yarıda geldi. 9. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön bölümde Uğur Demirok'un üzerinden atladığı topu iyi takip eden Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Gavranovic'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
23. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a getirdi. Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam, ceza sahası dışından sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı uzak kale direğinin dibinden ağlara yolladı.
Kayserispor 3-0 Sivasspor
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı.
Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Kayserispor puanını 24 yaptı ve ligin ilk yarısını 13. sırada tamamladı.
26 puanda kalan Sivasspor ise 12. sırada yer aldı.