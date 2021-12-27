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Spor

Maç sonucu | Kayserispor 3-0 Sivasspor

Sivasspor karşısında 1 gol 1 asistle oynayan Mame Thiam bu sezon 9. golünü kaydetti

27 Aralık 2021 22:13

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar 3 maç sonra kazandı ve orta sıralara yükseldi.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kayserispor ve Sivasspor kozlarını Kadir Has Stadyumu'nda paylaştı.

Karşılaşmadaki 3 gol de ilk yarıda geldi. 9. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön bölümde Uğur Demirok'un üzerinden atladığı topu iyi takip eden Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Gavranovic'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

23. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a getirdi. Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam, ceza sahası dışından sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı uzak kale direğinin dibinden ağlara yolladı.

Kayserispor 3-0 Sivasspor 

İkinci yarıda gol sesi çıkmadı.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Kayserispor puanını 24 yaptı ve ligin ilk yarısını 13. sırada tamamladı.

26 puanda kalan Sivasspor ise 12. sırada yer aldı.

 

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