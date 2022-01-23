Maç Sonucu | Kasımpaşa 3-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Maçın 12. dakikasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Golden iki dakika sonra Kayserispor'da Yasir, ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını buldu ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarının bitimine dokuz dakika kala, Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında Hajradinovic'in çevirdiği topu Umut Bozok ağlara gönderdi. Takımını 2-1 öne geçiren Umut Bozok, bu sezonki 11. golünü kaydetti.

Kalan bölümünde başka gol olmadı ve devreye Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle girildi.

53. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Engin, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son bölümüne ev sahibinin 3-1 üstülüğüyle girilirken 84. dakikada Ben Ouannes, takımının 4. golünü kaydetti. Yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Doğucan'ın Abdülkadir Parmak'a yaptığı müdahale sebebiyle golü iptal etti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kasımpaşa, rakibini 3-1 yendi.

Kasımpaşa, bu sonucun ardından puanını 27'ye yükseltti ve ligde üst üste beşinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Kayserispor ise yedi maç sonra yenilirken 31 puanda kaldı.

Lige verilecek aranın ardından Kasımpaşa, Trabzonspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Hatayspor'la karşılaşacak.