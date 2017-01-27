T24 LogoT24 Logo
Spor
BBC Türkçe

Maç sırasında basketbolcunun gözü çıktı!

"Göz bebeğimin olması gereken yerde olmadığını hissettim ve o anda biraz çılgına döndüm"

27 Ocak 2017 14:39

Yeni Zelanda'da oynanan basketbol maçı sırasında Breakers takımının oyuncusu Akil Mitchell'in göz bebeği, rakip takımın oyuncusunun parmağının girmesi sonucu yerinden çıktı. Yeni Zelanda medyası, oyuncunun durumunun iyi olduğunu yazdı.

Olay Auckland'de, Cairns Taipans-Yeni Zelanda Breakers arasında oynanan Avustralya Ulusal Basketbol Ligi maçı sırasında yaşandı.

ABD'li oyuncu atağa çıktığı sırada rakip takımın oyuncusunun parmağı yanlışlıkla Mitchell'ın gözüne girdi.

Mitchell olay sonrası sol gözünü tutarak yere yattı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Yeni Zelanda radyosuna olay anını anlatan oyuncu, 'avucunu yüzüne götürdüğünde göz bebeğinin göz çukurunun dışında, suratının kenarında olduğunu hissettiğini' söyledi.

"Göz bebeğimin olması gereken yerde olmadığını hissettim ve o anda biraz çılgına döndüm" dedi.

24 yaşındaki basketbolcu seyircilerin ve diğer oyuncuların paniklediğini duyduğunu, bir daha göremeyeceğini, kariyerinin sonlandığını düşündüğünü belirtti.

Mitchell "Ambulansa bindiğimde bana ağrı kesici verdiler ve gözüme tuzlu su damlattılar, o an göz bebeğimin yerine yerleştiğini hissettim. Gerçekten çok garip bir histi" dedi.

Basketbolcu, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yaşadığı olay ile ilgili tweet atan basketbolcu "Gözümü yeniden kırpabiliyor olmak çok güzel bir his" yazdı ve göz bebeği emojisi paylaştı.

Basketbolcunun kısa süre içinde tamamen iyileşerek, bir süre koruyucu gözlük takmak şartıyla, yeniden oynamaya başlaması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeni ZelandaBreakersAkil MitchellABDZelandaAuckland Cairns Taipans Yeni Zelanda Breakers

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24