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Maarif Vakfı'na bütçeden 684 milyon lira kaynak

04 Mart 2020 14:04

Türkiye Maarif Vakfı’na kaynak aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre MEB bütçesinden vakfa 684 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye Maarif Vakfına, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 684 milyon lira aktarılacak. Resmi gazetede yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma- geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni eğitim metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır.”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 2020 yılı için 125 milyar 397 milyon lira olarak belirlenmişti. MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı 2019 yılında yüzde 11,84 iken, 2020’de bu oran yüzde 11,45’e gerilemişti. MEB bütçesinin yüzde 84’ü personel için yapılan sabit harcamalara gidiyor.

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