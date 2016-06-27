Lübnan’da dört intihar saldırısı düzenlendi



Lübnan haber ajansı NNA’nın haberine göre nüfusun çoğunluğunu Hristiyan halkın oluşturduğu Lübnan’ın doğusundaki bir yerleşim yerinde art arda düzenlenen dört intihar saldırısında en az beş kişinin öldüğünü bildirdi. Suriye sınırına yakın Bekaa Vadisi'ndeki El-Ka beldesindeki patlamada da 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Hizbullah eylemlerden IŞİD yandaşlarını sorumlu tutuyor

Saldırıları kimin düzenlediği henüz belirsizliğini korurken, Lübnan'daki Şii Hizbullah milislerine yakın televizyon kanalı Al Manar, Sünni terör örgütü IŞİD yandaşlarını suçladı.

IŞİD bundan yaklaşık bir hafta önce bir intihar eylemcisinin Ürdünlü güvenlik birimlerine düzenlendiği ve 6 Ürdün askerinin ölümüne yol açtığı eylemin sorumluluğunu üstlendiğini pazartesi günü açıkladı. IŞİD'e yakın Amak haber ajansı saldırıyı video görüntüleriyle yayınladı, ancak görüntülerin gerçek olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

Cihatçı gruplar Lübnan'da misillemede bulunuyor

İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'deki gelişmeler sürekli olarak komşu Lübnan‘ı da etkisi altına alıyor. Özellikle Lübnan ile Suriye sınır bölgeleri sık sık Lübnan Ordusu ile cihatçı militanlar arasında çatışmalara sahne oluyor. Lübnan'daki Hizbullah milislerinin Suriye'de Beşar Esad liderliğindeki hükümet güçlerinin saflarında savaşmaya başlaması üzerine Şiilerin kalelerinden sayılan Beyrut'un güneyi, Güney Lübnan ve Bekaa Vadisi gibi bölgelerde sık sık kanlı saldırılar düzenleniyor. Öte yandan BM verilerine göre bir milyondan fazla Suriyeli mülteci Lübnan‘a sığınmış durumda.