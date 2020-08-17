Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Mevcut şartlarda istifa etmem imkansız

T24 Dış Haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, protestocuların istifa çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu. Avn, mevcut şartlarda görevi bırakmasının "imkânsız" olduğunu ifade etti.

Fransız kanalı BFM'ye konuşan Avn, " İstifa etmem imkânsız, çünkü bu bir güç boluğuna yol açar. Hükûmet istifa etti. Görevi bıraktığımı hayal edelim, iktidarın varlığını kim sürdürecek?" dedi.

Avn, "Eğer istifa edersem hemen seçim yapılması gerekir. Mevut şartlarda da sandığa gidilemez" diye konuştu.

Lübnan lideri, Beyrut limanındaki patlamayla ilgili soruşturmanın istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Lübnan'da hükûmet patlamanın ve protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.