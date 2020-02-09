Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Mülteciler Lübnan'ın kaldıramayacağı bir yük haline geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Suriye'deki çatışmalar ile mültecilerin, ülkesine maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu söyledi. Aun, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri için Batı'nın müzakere sürecini başlatmaya yanaşmadığını söyledi.

Fransız Valeurs Actuelles dergisine konuşan Mişel Aun, ülkesindeki ekonomik kriz ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin, ekonomik açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Avn, Suriye ordusunun Lübnan'a müdahale ettiği 1990'lı yıllardan itibaren bütçelerin borca dayalı oluşturulması nedeniyle kamuoyu borcunun katlanarak arttığını belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının tahminlerine göre Suriye'deki krizin Lübnan'a maliyetinin 25 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Aun sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla bizler, istisnai yardıma muhtaç olmaktan çok, 25 milyar doların bir kısmını Suriye'de savaşı çıkaran ülkelerden alma hakkına sahibiz. Savaşın ve mültecilerin Lübnan'a maliyeti 25 milyar dolar oldu."

Lübnan'ın halihazırda yaşadığı sorunların çoğunun, Suriye'deki krizden kaynaklandığına işaret eden Aun, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için Batı ülkelerinin bir müzakere sürecini bile başlatmaya yanaşmadığına vurgu yaptı.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.