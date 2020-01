Louis CK cinsel istismarla suçlandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Kasım (DHA) - ABD\'li komedyen ve oyuncu Louis CK, yeni filminin gösteriminden saatler önce beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı.

New York Times\'a konuşan Dana Min Goodman, Julia Wolov, Rebecca Corry ve Abby Schachner isimli dört komedyen ve ismini vermek istemeyen bir diğer kadın, Louis CK hakkında cinsel istismar suçlamalarında bulundu. Kadınlardan dördü Louis CK\'in kendini tatmin ettiğini ve bir diğer kadından da bu eylem için komedyenin izin istediğini iddia etti.

Komedyen Goodman ve Wolov, 2002 yılında Aspen\'deki bir komedi festivalinde kendilerini odasına davet eden Louis CK\'in çırılçıplak soyunduğunu ve önlerinde kendini tatmin ettiğini iddia ederken, Rebecca Cory Louis CK ile 2005 yılında bir televizyon programında karşılaştığını ve komedyenin Cory\'ye odasına gelip ona bakarken kendini tatmin edip edemeyeceğini sorduğunu söyledi. Şikayetçi olan bütün kadınlar, komedyen tarafından aynı şekilde istismara uğradıklarını ve Louis CK\'in şov dünyasındaki gücünü çok yanlış bir şekilde kullandığını söyledi.

İddialar üzerine komedyenin yeni filminin prömiyeri iptal edildi. Filmin dağıtımcı şirketi Orchard konuyla ilgili, \"New York Times\'da Louis CK ile ilgili çıkan iddialar ışığında I Love You Daddy isimli filmin prömiyerini iptal ediyoruz. İddialarda yer alan davranışlar için tahammülümüz yok. Filmin ne zaman yayınlanacağı hakkında halen karar aşamasındayız\" dedi.

İki çocuğu olan Louis CK iddiaların yalnızca dedikodu olduğunu söyledi.

(Fotoğraflı)