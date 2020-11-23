Loris Karius, Almanya'da da umduğunu bulamadı

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer olan Loris Karius, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen ve performansıyla eleştirilen Karius, geçen sezonun sonlarına doğru takımdan ayrılmıştı. 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da ligin flaş takımı Union Berlin, 5. sırada bulunup büyük bir sürprize imza atarken Karius yedek kulübesinde kaldı.

Çok iyi geçirdiği sezonda Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.