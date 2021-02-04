Liverpool'da kötü gidiş sürüyor!

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 22. hafta mücadelesinde sahasında Brighton and Hove Albion'a 1-0 mağlup oldu. Evinde üst üste 4. maçını da kazanamayan Liverpool'da Ozan Kabak maç kadrosunda yer almadı.
Liverpool, Anfield Road Stadı'nda ligin 17. sırasında yer alan Brighton and Hove Albion'u konuk etti. Konuk ekip Brighton and Hove Albion, karşılaşmanın 56. dakikasında Steven Alzate'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kırmızılar evindeki üst üste 4. maçtan galibiyet çıkaramadı.Bu sezon sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Liverpool, 40 puanla 4. sırada yer alırken Brighton and Hove Albion 24 puanla 15. sıraya yükseldi.