Liverpool, Brezilyalı ve Portekizli oyuncularını milli takımlara göndermeme kararı aldı

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, takımdaki Brezilyalı ve Portekizli yıldızlarını milli takımlara göndermeme kararı aldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, önümüzdeki ay milli takım kadrolarına katılmaya hazırlanan önemli yıldızlarına izin vermeme kararı aldı. Liverpool, özellikle Güney Amerikalı ve Portekizli oyuncularına Koronavirüs kuralları çerçevesinde izin vermeyecek.
FIFA, kulüplerin artık milli takımlara oyuncu göndermemelerine olanak tanımakta. İngiltere'de Güney Amerika ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Portekiz'den gelen yolcuların 10 gün boyunca bir otelde yalnız kalmaları gerekiyor. Belirtilen ülkeler, koronavirüs önlemleri kapsamında kırmızı listede yer alıyor.
Liverpool'un Brezilyalı isimleri Alisson, Fabinho ve Roberto Firmino ile Portekizli Diogo Jota'yı milli takıma göndermeyeceği belirtiliyor.