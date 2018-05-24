Lionel Carole, Sevilla'ya dava açtı

Galatasaray’dan kiralık olarak bir sezonluğuna Sevilla’nın yolunu tutan Lionel Carole, İspanyol ekibiyle mahkemelik oldu. Fransız futbolcu sezonun ilk yarısının ardından, ikinci yarı için kulüp tarafından gerekçesiz kadro dışı bırakılmıştı.

"Sözleşmeye aykırı davrandılar"

Skorer'in haberine göre, avukatıyla bir araya gelen Carole, Sevilla Kulübü’nün kendisine forma vermemesi yönündeki bu tavrının sözleşme şartlarına uygun olmadığına kanaat getirdi ve kulübü mahkemeye verdi. İlk başta avukatının kulüpten 6 milyon euro talep ettiği Carole için kulübün uzlaşma çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

"400 bin euro verelim bu iş..."

Sevilla oyuncuya "400 bin euro verelim, bu iş kapansın" şeklinde özetlenebilecek bir teklifle geldi. Bunun üzerine sarı-kırmızılı futbolcu, talep ettiği miktarı 3 milyon 200 bin euroya indirdi. Sevilla’nın oyuncu ve avukatından gelen talepleri reddetmesi üzerine ikili, yargı sürecini işletme kararına vardı.

Galatasaray'da sözleşmesi devam ediyor

Sevilla’daki kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, İspanyol ekibiyle yalnızca 6 lig maçına çıkabildiği sezonun ardından sarı-kırmızılılara geri döndü. Lionel Carole’un Galatasaray ile 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.