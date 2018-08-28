Limon fiyatına 'turfanda' ayarı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KİLOSU 10 TL\'yi bulan limonun fiyatının, turfanda üretim mahsulün piyasaya sürülmesiyle 2- 3 TL\'ye düşeceği belirtildi.

Market ve pazar tezgahlarında limonun kilogram fiyatının 10 TL\'yi bulması, tüketiciyi olumsuz etkilerken, sevindirici haber, yeni mahsulle geldi. Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, 1 haftada ya da 10 gün içinde piyasaya çıkacak turfanda ürünlerin pazarı rahatlatacağını söyledi. Akcan, \"Yeni mahsullerimiz geldi. 2,5- 3 TL bandında olacak. İhracat olursa fiyatlar bu şekilde seyredecek. Ancak tüccar ihracat yapamazsa bu fiyatlar bir anda 1 TL\'ye düşer. Tüketici 2- 3 TL\'yi pahalı buluyor, haklı da. Ama üretici kısmına geçince işler öyle değil. Girdilerimiz ithal olunca fiyatlar bir anda çıkıyor\" dedi.

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