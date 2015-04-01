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Lice mağduru T24’e anlattı: Kayınpederimi diri diri yaktılar

'Kayınpederimin suçu neydi? Sorumlular hesap versin'

01 Nisan 2015 03:03

Veysi Polat

DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yaşanan olaylarda kayınpederi Tahir Kozat’ı (70) kaybeden Leyla Kozat, acı bir gerçeği yıllar sonra T24’e anlattı. Leyla Kozat, “Baskın için gelen askerler evimizi yakacaklarını söyledi. Yatalak olan kayınpederim buna karşı çıkınca gözümüzün önünde evi ateşe verdiler. Kayınpederim de diri diri gözlerimizin önünde yanarak öldü” dedi.

Lice, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ve 15 kişinin öldürüldüğü 22 Ekim 1993 tarihinden sonra bir kez daha yakıldı. Tarih, 4 Ağustos 1994’tü. Çıkan olaylarda 70 yaşındaki Tahir Kozat yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı, 108 ev ve 20 işyeri yakıldı. Tahir Kozat’ın gelini Leyla Kozat, yaşananları yıllar sonra T24’e  şöyle anlattı:

“1993’teki olayda da evimiz yakılmıştı. Evimiz kurşunlanmış, daha sonra da ateşe verilmişti. Barakadan yeniden ev yapmıştık. 4 Ağustos günü ilçede yine silahlar patladı. Evimizi bir grup asker bastı. Evde ben, ortanca oğlum ve felçli, yatalak olan kayınbiraderim Tahir Kozat vardı. Bizi yaka paça dışarı çıkardılar. Kayınbiraderimi de çekiştirip kanepeden yere düşürdüler. Evi yakacağız, dışarı çık dediler. Kayınbiraderim dışarı çıkmayınca evi yaktılar. Sonra biz oradan uzaklaştırıldık. Yardım için akrabalarıma gittim. Eve yaklaşmamıza izin vermediler. Olaylar nedeniyle eşim akşama doğru evin yakınlarına geldi. Babasını sordu. Eve girmek istediler ancak izin vermediler. Askerler onu itip yere düşürdü. Ortalık feryat ve figanlarla inliyordu. Eşime babanı evle birlikte ateşe verdiler dedim. Daha sonra yasak kararı kalkınca eve gittik. Kayınpederim eşyaların altında yanarak ölmüştü. Daha sonra askerler onun için teröristti dediler. Kayınpederimin suçu neydi? Sorumlular hesap versin.”

22 Ekim 1993 tarihinde yaşanan Lice Katliamı Davası ile ilgili duruşma bugün İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kozat ailesi, İzmir'deki duruşmaya katılıp seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışacak.

 

 

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