Libya'da hükümet krizi

Libya resmi haber ajansının haberine göre, Sini, "Libya'nın menfaati gereği, Libyalıların kazananı olmayan bir mücadeleye sürüklenmemesi ve bu makamı elde etmek için birbirini katletmemesi için yeni hükümeti kurma görevini yerine getiremeyeceğim" diyerek affını istedi. Milli Genel Kongre (MGK), 11 Mart'ta Başbakan Ali Zeydan hükümetinden güvenoyunu çekmiş, yeni hükümeti kurması için Savunma Bakanı Abdullah es-Sini'yi görevlendirmişti. AFP Ajansı'na göre Abdullah es-Sini, "hafta sonunda ailesiyle birlikte maruz kaldığı hain silahlı saldırıyı" kararına gerekçe gösterdi.

Doğudaki ayrılıkçılar güçleniyor

Libya'da milisler geçtiğimiz aylarda sık sık hükümet ve parlamento üyelerini hedef alan tehditlerle gündeme gelmişti. Bundan önce başbakanlık görevinde bulunan Ali Zeydan, geçen ay Müslüman Kardeşler liderliğindeki bir siyasi girişimle iktidardan uzaklaştırılmıştı.

Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Libya istikrara kavuşmadı. Zaman zaman limanları kontrol altına alabilecek kadar güçlü silahlı gruplar, Kuzey Kore'ye tankerle petrol ihraç etme girişiminde bulunmuştu. Kargaşada, Libya'nın doğusundaki ayrılıkçı hareketin güç kazanması da etkili oluyor. Doğu vilayetlerinin bölgesel özerkliğini talep eden milisler, petrol gelirinden daha fazla pay istiyor.