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Libya’da 5 işçi alıkonuluyor iddiası

General Halife Hafter’e bağlı güçlerin 5 Türk işçiyi alıkoyduğu iddia edildi

11 Mart 2020 08:43

Libya’nın Sabratha şehrinde, bir ay önce bir minibüsü durduran General Halife Hafter’e bağlı güçlerin 5 Türk işçiyi alıkoyduğu iddia edildi. Bir aydır kendilerinden haber alınamayan işçilerden Trabzonlu Ahmet Çeliktaş’ın kardeşi, “Ağabeyinin ölümüdür, diri midir belli değil” dedi.

Hem Libya’daki Türk Konsolosluğu’na hem de İstanbul’daki Libya Konsolosluğu’na dilekçe ile başvurduklarını, Rahmi Ersin’in de bir kişiyi devreye soktuğunu belirten Çeliktaş şunları söyledi:

“Gayri resmi yollarla, eli uzun, savaş bölgesinde bir kişiyi araya sokmuş. Belli bir para vererek kurtarmaya çalışıyor. Rahmi Ersin de bu kişiden haber bekliyor. Rahmi Ersin, Türk elçiliğine de haber vermiş. Ancak elçilik yetkilileri ‘Savaş bölgesi oraya gidemiyoruz biz de sizden haber bekliyoruz’ demiş.” 

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