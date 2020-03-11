Libya’da 5 işçi alıkonuluyor iddiası

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre
Libya’nın başkanti Trablus’ta fırıncı ustası olarak çalışan Trabzonlu Ahmet Çeliktaş’tan (58) bir aydır haber alınamıyor. Çeliktaş’ın kardeşi Deniz Çeliktaş
, ağabeyinin kaçırıldığını geçen hafta öğrendiklerini söyleyerek, “Abim uzun yıllardır Libya’da çalışıyordu. En son 2.5-3 ay önce izne gelmişti. ‘Gitme’ dedik ama iş için gitti. Kendisinden bir aya yakın haber alamadık. Şüphe üzerine ağabeyimin Libya’daki Rahmi Ersin
ismindeki arkadaşını aradık. Bize ağabeyimin Trablus’a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Sabratha kentinde, içinde bulunduğu minibüsün General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından durdurulduğunu ve kimlik kontrolünden sonra 2’si Adana’lı 2’si Hataylı 5 kişiyle birlikte alıkonulduğunu söyledi” diye konuştu. Ağabeyinin karakol gibi bir yere götürülürken Rahmi Ersin’i arayarak bu bilgileri verdiğini kaydeden Çeliktaş, “Daha sonra telefonu kapanıyor. Rahmi Ersin, ‘Belki çıkıp gelir, bulunur diye, bekliyorduk. Ondan dolayı haber vermedik’ dedi. Herhalde Türk oldukları için alınmışlardır. Ağabeyim ölümüdür, diri midir belli değil” ifadelerini kullandı.